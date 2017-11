"Homne mäng on väga tähtis ja paneb nii mõndagi paika," alustas Eesti koondislane. "Loomulikult tahame me alagrupist edasi pääseda."

"Tulin siia, et võistkonda ja klubi aidata. Viimases neljas kohtumises on see õnnestunud," rääkis Klavan. "Kui sama trend jätkub, olen õnnelik, aga võtan mängu korraga. Kui treener mu platsile saadab, annan endast alati parima."

Ta lisas, et võrreldes hooaja algusega on Liverpool suutnud oma kaitsemängu oluliselt parandada. "Viimased paar nädalat on hästi läinud. Oleme neljas mängus vaid ühe värava lasknud. See on edasiminek."

Samuti kiitis Klavan Hispaania jalgpalli taset. "Neil on palju kvaliteeti ja häid mängijaid. Stiil on Premier League´ist erinev, täiesti unikaalne. Sellepärast on neil ka maailma üks paremaid rahvuskoondisi," sõnas ta.