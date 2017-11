Kui veel eile õhtuse seisuga oli MM-valikmängudeks valmistuva Eesti meeste korvpallikoondise rivistuses 14 meest, siis tänasega kahanes nimekiri kahe mängija võrra.

Suurem kaotus neist on Janari Jõesaare eemale jäämine. Kalev/Cramo pallur teatas vaid mõned minutid enne täna toimuvat esimest ühistrenni, et talle teeb jalg valu ning ta loobub. Lisaks jääb kõrvale Matthias Tass, kes viimastel nädalatel samuti vigastusega maadelnud on.

Esialgu 20 hulka nimetatud, kuid lõplikust valikust välja jäänud Martin Dorbekut vaevavad samuti pisihädad.

Seega on esimeseks valikmängude aknaks koosseisus 12 mängijat. Mängujuhid Sten-Timmu Sokk ja Rait-Riivo Laane, ründavad tagamehed-ääred Rain Veideman, Martin Paasoja, Tanel Kurbas, Erik Keedus ja Sten Olmre ning eesliinimehed Kristjan Kangur, Janar Talts, Kristjan Kitsing, Kregor Hermet, Indrek Kajupank.

Eesti peab esimese MM-valikmängu reedel võõrsil Iisraeliga. Esmaspäeval, 27. novembril võõrustatakse Kalevi spordihallis Suurbritanniat.