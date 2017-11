Kuidas Iisraeli vastu valmistumine läheb? „Üritame kogu aeg uurida, aga pole üldse lihtne. Nimekirjad muutuvad kogu aeg, kindel on vaid see, et paljud vanad mehed on loobunud. Aga järelkasv on kõva, paar nime on suvel U20 EMil hõbeda saanud koondisest. Nende mängujooniseks on päris keeruline valmistuda, sest on uued mängijad ja uus treener. Meil pole head pidepunkti, kõik, milleks me valmistume, on oletuslik,“ vastas Sokk.

Lisaks kolmele nimetatule kuulub valiksarja H-gruppi Kreeka. Järgmisesse ringi pääseb kolm paremat, aga lõdvaks ei saa lasta, sest senised võidud ja kaotused võetakse 24 hulka kaasa.

Eesti korvpallikoondis mängudeks Iisraeli ja Suurbritanniaga

Mängujuhid: Sten-Timmu Sokk, Rait-Riivo Laane

Ründavad tagamehed-ääred: Rain Veideman, Martin Paasoja, Tanel Kurbas, Erik Keedus, Sten Olmre

Eesliinimehed: Kristjan Kangur, Indrek Kajupank, Janat Talts, Kristjan Kitsing, Kregor Hermet