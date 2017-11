Kaia Kanepi on aastaid kuulunud tennisemaailma paremikku, Anett Kontaveit tõusis sinna viimastel aastatel. Eesti tennisehuvilised on ammu oodanud, et kaks kanget omavahel kokku saaks – kumb ikkagi on parem?! Nüüd korraldatakse sõumäng, mis küll ühtegi edetabelipunkti ei anna. On selge, et huvitavaima duelli suudavad naised pakkuda siis, kui saavad mõnel WTA turniiril omavahel kokku. Ning lootus püsib, sest uue aasta alguses on mõlema plaanis nii Brisbane’i turniir kui ka Austraalia lahtised meistrivõistlused. Kuid hakatuseks on pool muna kindlasti parem kui tühi koor (2010. aasta omavaheline mäng, kui Kontaveit oli alles 14, ei lähe eriti tõsiselt arvesse)! Kuidas mängijad ise tänast kohtumist hindavad, kui tähtsaks seda peavad? Kummaltki ei kostunud eilsel pressikonverentsil automaatselt hüüatust stiilis „kõige tähtsam!“ Kuid matš pole ka tähtsusetu, sest auahnust on mõlemal.

Vanem ja kogenum, viimati USA lahtistel parema tulemuse teinud, kuid maailma edetabelis tagapool asuv Kanepi teatas: „See pole Suure slämmi turniiri mäng, aga võites on alati parem tunne. See ongi rohkem tunde küsimus. Iga mängu tahad võita, vahet pole, kas vastane on Anett või keegi teine.“ Anett Kontaveit (taustal) ja Kaia Kanepi. (Alar Truu)

Noorem, hiilgava aasta esimese poole teinud Kontaveit, kel on praegu jäänud sisse võrreldes Kanepiga oluliselt pikem mängupaus, jäi mängu tähtsuse küsimuse peale korraks mõttesse. Tema kostis samamoodi, et iga sportlane tahab iga mängu võita. „Kui näed rahvast saalis, tekib hasart,“ andis ta mõista, et siis ei mõtle enam keegi, kas mängu on rohkem või vähem tähtis. Kui pressikonverentsi ametliku osa lõpetuseks kõlas väljend „sajandi matš“, pani see mõlemad tennisistid laginal naerma. Trumbid jäeti saladuseks Küsimuse peale, mida peab kumbki teineteise vastu oma tugevuseks, jäid mõlemad mängijad kidakeelseks. „Ma ei tahaks seda praegu öelda,“ muigas Kanepi. „Ma ei saa vastata. Eks homme (täna – toim) paista. kelle tugevamad küljed peale jäävad,“ naeratas Kontaveit kavalalt. Tegemist on küllalt sarnaste, samas ka erinevate mängijatega. Kui mõlemal esimene serv välja tuleb, on vastasel selle tõrjumiseks vähe lootust – see element on mõlemal tugev. Kanepi eelistab rohkem jõudu, Kontaveit püüab servida mitmekülgsemalt. Samas on see element mõlemal ka ebastabiilne, eriti teine serv. Anett Kontaveit (vasakul) ja Kaia Kanepi. (Alar Truu) Löökidega on sama lugu, mõlemad armastavad lüüa tugevalt. Ning taas – Kanepi eeskäsi on väga võimas, Kontaveiti kogu löögiarsenal aga mitmekülgsem ja tagantkäsi parem. Kontaveit on viimase poolteise aasta jooksul teinud hollandlase Glenn Schaapi juhendamisel väga tõsist tööd liikuvuse ja vastupidavuse parandamisel. Kui ta käis talvel Föderatsiooni karikasarja matši mängimas, märkas seda kohe naiskonna treener-kapten Märten Tamla. Töö käib üha edasi, tänu sellele kerkiski Kontaveit suvel maailma edetabelis 27. kohale. Pärast pikka pausi võistluskarussellile naasnud Kanepi üllatas aga tervet tennisemaailma ning USA lahtistel veerandfinaali jõudmisega oma paremate päevade tasemele. Liikuvuse ja vastupidavuse osas peaks nooremal olema eelis, samas lõpetas ta hooaja oluliselt varem. Kanepi käis veel hiljuti Prantsusmaal mängimas ja on seetõttu „soojem“. Mis vaimutugevusse puutub, siis pole usutav, et kumbki täna liialt pingesse satuks ja närveldama hakkaks. Kaia Kanepi Sündinud 10. juunil 1985

Pikkus 181 cm

Praegu maailma edetabelis: 100.

Kõrgeim koht: 15. (august 2012)

Auhinnaraha tänavu: 503 278 dollarit

Auhinnaraha karjääri jooksul: üle 4,9 miljoni dollari

WTA turniirivõite: 4 (aastatel 2010-2013) Anett Kontaveit