Ehkki Anett Kontaveiti aasta viimased kuud ei toonud soovitud tulemusi, oli tema terves maailmas üks suuremaid tõusjaid – veel läinud talvel asus ta WTA edetabeli teises sajas, juulis tõusis juba seni kõrgeimale, 27. kohale, ning praegugi 34. positsioon on hea.

Ta tegi WTA karussellil esimese täisaasta ning pole imekspandav, et ühel hetkel tuli sisse mõõn. „Aasta alguse tõus oli ootamatult kiire. Järsku pidasin kõrgel tasemel nii palju mänge järjest. See oli vaimselt harjumatu, väsitav. Kogu aeg oli kõva pinge peal, sel tasemel pole ühtegi kerget vastast,“ alustas Kontaveit.

„Loomulikult lootsin pärast viimast edukat turniiri juulis Gstaadis, et nüüd läheb ka USAs peetavatel võistlustel samamoodi edasi. Mõõnaperioodi ei oska ju ette näha. Olin heas hoos ja isegi kaotuste korral teadsin, et olen õigel teel.“

Ent – augustis USAs ei jõudnud 21aastane eestlanna ühelgi kolmest katsest esimesest ringist kaugemale, aasta teine pool tõi vaid mõne üksiku võidu. Kas see muutis õhkkonna ka närviliseks? „Mingil määral ikka. Üritad leida vastust, mida teha teistmoodi. Tennise tase on nii võrdne, et kui mingi element kasvõi natuke nõrgemaks jääb, võibki see saada seti lõpus otsustavaks – varem õnnestus see enda kasuks keerata, nüüd läks vastupidi,“ selgitas Kontaveit.