Kuigi Rohelisel Mandril on spordialadest esirinnas ragbi ja Austraalia jalgpall, siis harrastatakse seal ka maailma kõige populaarsemat spordiala ehk tavalist jalgpalli.



Eesti aja järgi tänastel hommikutundidel toimus maakera kuklapoolel FFA karikafinaal, kus läksid vastamisi Sydney FC ja Adelaide United. Lisaajale läinud kohtumise võitis kodumeeskond, kes parandas sellega mulluse vea, kui jädi alla Melbourne City'le. Kohtumise tulemusest pakub rohkem kõneainet aga Adelaide'i mängija Michael Marrone punane kaart mängu 115. minutil.



Nimelt oli Marrone oma meeskonnaga jäänud nelja minuti eest just kaotusseisu ning tähtsas mängus soovisid mehed kibekiirelt rünnakule minna, et värav tagasi lüüa.

Seda meelt polnud aga üks mängu pallipoistest, kes nahkkera 30aastase austraallase eest kiivalt varjas. Pingelisel hetkel ajas see loomulikult kaitsemängija närvi, mille peale ta väikese poisi ka pikali tormas. See põhjustas platsil väiksemat sorti mäsu, mille tulemusena näitas mängu peakohtunik punast kaardi just Marronele.