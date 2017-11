Evertoni ründaja Oumar Niasse on ennast igaveseks ajaks Inglismaa kõrgliiga ajalukku kirjutanud. Nimelt sai temast esimene mängija, kes Premier League'i poolt simuleerimise eest süüdi mõisteti.



Niasse tähetund leidis aset mängus Crystal Palace'iga, kui kohtumise viiendal minutil pettis edurivimees filigraanse näitemänguga ära matši peakohtuniku Anthony Taylori ning Evertonile penalti teenis.



Pärast mängu hakkas liiga aga olukorda videoanalüüsima ning spetsiaalne komisjon otsustas, et Niasse on süüdi kohtuniku petmises.



"Evertoni Oumar Niassele on esitatud süüdistus kohtuniku petmises mängus Crystal Palace vastu," kulgeb alaliidu ametlik pressiteade. "Talle heidetakse ette simuleerimist kohtumise viiendal minutil, mille tulemusena määrati tema meeskonnale penalti."



Niasse petmiskatset vaatas eraldi kokku pandud paneel, mis koosnes endisest kohtunikust, endisest treenerist ja endisest mängijast. Kõik liikmed tegid otsuse sõltumatult, teadmata, mida keegi teine arvas. Inglismaa alaliit esitab mängijale süüdistuse ainult siis, kui komisjoni otsus on konsensuslik.



Senegali ründajal on aega täna õhtuni, et otsus edasi kaevata. Vastasel juhul peab mees vahele jätma kaks Evertoni kohtumist.



Kõnealune intsident: