Venemaa suusaliidu president Jelena Välbe sõnas, et Julia Tšekaljova ja Anastassia Dotsenko on järjekordsed Venemaa sportlased, keda kahtlustatakse 2014. aasta Sotši olümpiamängudel dopingureeglite rikkumises.



Tšekaljova parim tulemus kodumaal toimunud olümpiamängudel oli 10 km klassikadistantsil välja sõidetud 11. koht. 15 km suusavahetusega sõidus sai sportlane kirja 15. ning 30 km vabatehnika distantsil 32. koha. Lisaks oli ta 6. koha saanud teatenaiskonna liige.



Dotsenko sõitis sprindis välja 22. koha ning paarissprindis sai venelanna koos Julia Ivanovaga 6. koha.



Juba varem on Rahvusvaheline Olümpiakomitee karistanud dopingureeglite rikkumise eest seitset Venemaa sportlast: Aleksandr Legkovi, Jevgeni Belovi, Aleksei Petuhhovi, Maksim Võlegžaninit, Jevgenija Šapovalovat ja Julia Ivanovat.