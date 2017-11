Tänavuse hooaja keskel FCI Tallinnast hundipassi saanud Aleksandr Altosar pole pead norgu lasknud ning püsib endiselt armastatud spordiala juures. Viimati teatas mees sotsiaalmeedias, et loob uue jalgpallikooli FC Tallinn.



"Soovin teile kõigile öelda, et uus jalgpallikool FC Tallinn on avanud oma uksed," kulges mehe postitus Facebookis. "Soovin tänada kõiki lapsevanemaid, kes on langetanud otsuse meie kasuks ja loodame, et suudame teie ootusi täita ning, et te ei peaks oma otsust kahetsema."



Vastloodud klubil on palgal juba 10 treenerit ning suurt rõhku pööratakse noortetööle. Samas plaanib FC Tallinna luua ka esindusmeeskonna, mis alustaks neljandast liigast. Meeskonda hakkaks juhendama Eesti Meistriliigas rekordilised 517. mängu pidanud Andrei Kalimullin.