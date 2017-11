Sebastien Loebi kauaräägitud tagasitulek WRC-sarja tundubki tõele vastavalt, sest üheksakordset maailmameistrit seostatakse Citroeni programmiga, kus ta testiks teatud rallidel Prantsusmaa autotootja C3 masinat.



Loeb on avalikult öelnud, et järgmisel hooajal on tema prioriteediks endiselt rallikross ning lisaks plaanib prantslane osa võtta ka Dakari rallist. Seetõttu ei saa Loeb kaasa lüüa Monte Carlo ja Rootsi rallidel, kuid märtsis võib küll Mehhiko teedel legendaarset pilooti tuhisemas näha.



"Me peame temaga hetkel läbirääkimisi järgmise aasta osas," sõnas Citroeni tiimipealik Yves Matton Autospordile. "Ainus mis me hetkel teame, on see, et ta ei stardi Monte Carlos."