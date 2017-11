Eesti korvpallimeister BC Kalev/Cramo on vahetamas peatreenerit. Meeskonda mitu aastat juhendanud Alar Varrak on kohast ilma jäämas, tema asendajaks on tulemas leedulane Donaldas Kairys.

"Meeskonna tulemused pole rahuldanud. Kuid mõtted [treenerivahetuse vajalikkuse kohta] tekkisid viimase mängu ajal," tõdes Kalevi president Ivar Valdmaa. Ent ta teatas, et treenerivahetust pole veel toimunud. Ta lisas: "Klubi juhatus koguneb homme hommikul, seal võtame vastu lõpliku otsuse."

Kalev kaotas teatavasti pühapäeval VTB Ühisliigas Nižni Novgorodile ilmetu esitusega 85:103.

Valdmaa märkis, et Kairyse kasuks otsustamise korral pakutakse Varrakule abitreeneri kohta. Mis saab praegustest abitreeneritest Martin Müürsepast ja Indrek Reinbokist? "Enne juhatuse koosolekut ei oska ma öelda," vastas Valdmaa.