Nägemist ehk moce, Fidži! Eesti vutikoondise Okeaania turnee esimene ning kõige pikem vaatus on nüüdseks läbi. Eesti aja järgi eile hilisõhtul maandus koondislastest pungil lennuk Vanuatu pealinnas Port Vilas. Kõige kurvem selle juures on, et enam ei saa öelda bula!

Fidžil on võimatu seda sõna mitte kuulda. Bula on siin ja bula on seal. Otsetõlkes „elu“, kuid enim kasutatakse lõbusa kõlaga tähekvartetti tervituseks. Tänaval jalutades ei möödu minutitki, kui mõnel vahval kohalikul sõna huulilt ei lipsaks. Ja see võib tähendada mida iganes. Armastus või terviseks. Või miks mitte näiteks naerunägude, sõbralikkuse ja külalislahkusega pikitud elustiil, kus muretsemisele üleliia ruumi ei jagu.

„Ma olen palju reisinud, kuskil maailmas ei ole nii sõbralikke inimesi,“ viskas Eesti koondise väravavahtide treener, legendaarne Mart Poom, lauale väikese väite. „Kõik ütlevad bula, see on super. Meie buss sõidab mööda, inimesed lehvitavad. Nad ei näe ju, et eestlased oleme!? Ikka peatavad oma töö ja lehvitavad. Ilmselt on neil muresid palju rohkem kui meil, arvestades, mis oludes nad elavad, aga kõik on rõõmsameelsed ja positiivsed, väga lahked ja soojad inimesed.“

Nadi tänavad. (Siim Kera)

Tööline on ori