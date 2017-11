Tennise sõumängus kõrget klassi näidanud ja Anett Kontaveiti alistanud Kaia Kanepi tunnistas, et näidatud hea tase üllatas teda ennastki.

"See oli tõesti üllatus! Ma ei mänginud viimasel turniiril eriti hästi. Aga sain vahepeal puhata, see aitas kaasa," ütles Kanepi.

Ta märkis, et soe tunne tekkis juba Rocca al Mare suurhalli tulles. "Mõtlesin, et on nii suur au sellisel üritusel osaleda. Soe tunne tekkis enne mängu, tuju läks heaks. See oli sõumäng ja siin tekkis kodupubliku ees omamoodi ärevus - teistsugune kui võistlustel."

Kanepi pani võitmiseks kogu oma "haamrite" raskuse mängu ja kostitas vastast rea pommlöökidega. "Pidin võitmiseks kõvasti pingutama ja väga hästi mängima. Tore, et publik nägi tasavägist heitlust," lisas Kanepi.