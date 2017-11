Jalgpalli Meistrite liiga viiendas voorus sai selgeks mitu edasipääsejat. Viimase hetkeni oli nende seas ka Liverpool, kuid Sevilla lisaminutitel löödud 3:3 viigivärav jätab Punaste jaoks kõik viimase mänguvooru peale.

Liverpooli mäng sai Hispaanias suurepärase alguse, kui juba teisel minutil oli Biitlite sünnilinna klubi eest täpne Firmino. Kui 30. minutiks olid Punased Sadio Mane ja Firmino järjekordsest tabamusest juba 3:0 ees, tundus mäng tehtud olevat. Paraku olid Sevilla meestel teised plaanid.



Teisel poolajal tulid Hispaania klubi mehed väljakule põlevate silmadega ning nende südikus viis nad esmakordselt sihile 51. minutil, kui peaga oli täpne Ben Yedder. Sama mees oli täpne ka üheksa minutit hiljem, kui realiseeris 11meetri karistuslöögi.



Oma kauaoodatud viigivärava said hispaanlased kohtumise kolmandal lisaminutil, kui nurgalöögist tulnud pall leidis kastis toimunud segaduse tulemusena ülesse Guido Pizarro, kes nahkkera ka võrku tulistas.



Eestlane viibis väljakul kogu kohtumise.



Niimoodi sai jätku ka Jürgen Kloppi omamoodi nukker seeria. Nimelt pole sakslane seitsmes kohtumises Sevilla vastu endiselt võidurõõmu maitsnud. Mehe senine saldo on neli viiki ja kolm kaotust.



Mängu tipphetked:



Grupi teises kohtumises tegid Spartak ja Maribor karges Moskvas 1:1 viigi (82. Ze Luis - 90+2 Mesanovic).



Viimases voorus on iga meeskonna edu nende endi kätes. Liverpool võõrustab koduväljakul Moskva Spartakit ning Sevilla mängib kodus Mariboriga.



E-alagrupp: Liverpool 9, Sevilla 8, Moskva Spartak 6, Maribor 2



F-grupis alistas Inglismaa kõrgliiga tabelijuht Manchester City koduväljakul 1:0 Feyenoordi, kohtumise ainsa värava lõi 88. minutil Raheem Sterling. Napoli oli koduplatsil 3:0 parem Shakhtarist. Itaalia meeskonna eest olid täpsed Lorenzo Insigne, Piotr Zielinski ning Dries Mertens.



Napoli peab edasipääsuks lootma City peale, sest samal ajal kui nemad mängivad Hollandis Feyenoordiga, madistab City Inglismaal just Shakhtariga.



F-alagrupp: Manchester City 15, Donetski Shakhtar 9, Napoli 6, Feyenoord 0

G-grupis kindlustas edasipääsu Istanbuli Besiktas, kes tegi koduses Türgis 1:1 viigi Portoga (41. Talisca - 29. Felipe). Oma edasipääsulootused hoidis elus ka Leipzig, kes purustas võõral väljakul Monaco 4:1 (6. Jemerson ov., 9. Werner, 31. Werner pen., 45. Keita - 43. Falcao).



Viimases voorus vajab Saksamaa klubi just Monaco abi, sest prantslased sõidavad külla Portosse, samal ajal kui Leipzig võõrustab Besiktast.



G-alagrupp: Besiktas 11, Porto 7, Leipzig 7, Monaco 2



H-grupis lustis Madridi Real Küprosel, kui lõi APOELi võrku kuus vastuseta väravat. Kahel korral sahistasid võrku Cristiano Ronaldo ja Karim Benzema, korra olid täpsed Nacho ja Luka Modric.



Dortmundi Borussia jätkab grupis aga võiduta, sest täna jäädi koduväljakul 1:2 alla Tottenhamile (31. Aubameyang - 49. Kane, 76. Son). See tähendab aga, et Saksamaa klubi jätkab tänavust euroteekonda Euroopa liigas. Seda juhul, kui APOEL viimases voorus üllatustulemust ei paku.



Viimases voorus võõrustab Tottenham APOELi ja Dortmund sõidab külla Madridi Realile.



H-alagrupp: Tottenham 13, Madridi Real 10, Dortmundi Borussia 2, APOEL 2