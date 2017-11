JALGPALL

Eesti koondis peab eeloleval ööl, meie aja järgi 23. novembril kell 5 Okeaania ringreisi teise maavõistluse, kus vastaseks on Vanuatu.



Vanuatu kohaliku telekanali ja alaliidu kinnitusel tehakse mängust otseülekanne, mille pilt saadetakse Eestisse. Kuna aga süsteemi pole olnud võimalik testida ja tehnilised probleemid on seal piirkonnas tavapärased, siis ei saa Eesti Jalgpalli Liit varasemale kogemusele tuginedes garanteerida, et otsepilt tõrgeteta kohale jõuab. Omalt poolt tehakse kõik, et otsepilt eeloleval ööl jalgpall.ee portaali ja Facebooki lehe „Eesti jalgpall“ vahendusel huvilisteni tuua.



Kui otseülekanne ei õnnestu, siis laetakse maavõistlus täispikkuses järelvaatamiseks üles esimesel võimalusel.



Okeaania ringreis lõpeb Uus-Kaledoonia - Eesti vastasseisuga 26. novembril kell 17 kohaliku aja järgi (Eesti aja järgi 26. novembril kell 8).