Eile pandi pall mängu Meistrite liiga viienda vooru mängudes ning teisipäevaõhtuste mängude valguses on paslik otsa vaadata taas statistikanumbritele.



7 korda on Jürgen Klopp erinevate meeskondade peatreenerina nüüd mänginud Sevilla vastu, kuid võidurõõmu sakslane veel tundnud pole. Mehe senine saldo on neli viiki ja kolm kaotust.



100 võidu teenis Mauricio Pochettino eile Tottenhami Hotspursi eesotsas kõikide sarjade peale. Selleks läks mehel tarvis 182 kohtumist.



17 aasta ja 177 päeva vanuselt tegi eile oma Meistrite liiga debüüdi Phil Foden. Temast nooremana on klubijalgpalli kõrgeimas sarjas inglastest platsile saanud vaid Jack Wilshere, Dominic Solanke ja Ainsley Maitland-Niles.



39 väravat on Harry Kane löönud nüüd kõikide sarjade peale tänavuse kalendriaasta jooksul. Mänge on mehel selle aja sees kogunenud 38, seega tulistab edurivimees tempos värav mängu kohta.



4 väravat virutas Madridi Reali avapoolajal APOELi võrku. Varem polnud kuninglik klubi seda suutnud.



8 erinevat mängijat on Liverpooli eest tänavusel hooajal Meistrite liigas värava löönud, eile täienes nimekiri Sadio Mane nimega.