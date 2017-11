Liverpooli meeskonda regulaarselt kajastavad väljaanded Liverpool Echo ja This is Anfield olid pärast 3:0 eduseisu maha mängimist oma mängijate suhtes kriitilised.



Liverpool Echo hindas Ragnar Klavani tegutsemist kümnepalli süsteemis kuue punkti vääriliseks. "Õhus piisavalt kindel ning maast palli saades rumalusi ei teinud. Eestlane mängis lihtsat jalgpalli ja tegi enda asja ära, kuniks tema kehv puhtakslöök Sevillale dramaatilise viigivärava kinkis."



Klavani keskkaitsepaariline Dejan Lovren sai hindeks 8, kuid vasakkaitses tegutsenud Alberto Moreno 4. Hispaanlase madala hinde põhjuseks oli mängu 60. minutil põhjustatud penalti.



Mängu parimaks hindas portaal kahe värava autorit Firminot, kelle tegevust pärjati hindega 9.



This is Anfield andis mängu parima tiitli paremkaitses tegutsenud Joe Gomezele, kuid noore inglase reiting oli kümnepalli süsteemis vaid 7.



Klavani tegutsemist hinnati samamoodi kuue punkti vääriliseks. "Tegutses mängu jooksul sama kindlalt nagu tema partner. Sevilla standardolukordades lõi palli tihti kastist minema ja likvideeris ohtlike olukordasid. Säilitas külma närvi, kui Sevilla lõi lühikese ajaga kaks väravat tagasi ning oli keskkaitsepaari juhendavam osapool. Paraku komistas viimasel tõkkel, kui tema nigel puhtakslöök Sevillale viigivärava kinkis."



11meetri karistuslöögi põhjustanud Alberto Moreno hindeks pani This is Anfield kolme.