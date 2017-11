BC Kalev/Cramo lõpetab lepingu meeskonna peatreenerina viiel korral Eesti meistriks tüürinud Alar Varrakuga.



Alari juhendamisel võitis Kalev/Cramo kaks Eesti karikat ning domineeris kohalikku meistriliigat. Kokku võitis meeskond „Varraku viisaastakul“ Eesti meistrivõistlustel 138 mängu ja kaotas 14. Klubi tänab Alarit tehtud töö, võitude, tiitlite ja arengu eest.

Oodatud edu euro-, Balti või VTB Ühisliiga tasemel jäi paraku samal ajal saabumata. Nüüdseks, kus BC Kalev/Cramo eesmärgid on seatud tunduvalt kõrgemale kui pelgalt koduliiga valitsemine. Usume kindlalt, et Alari tõelised saavutused treenerina on alles ees ja soovime talle edu kõigis ettevõtmistes.

BC Kalev/Cramo peatreenerina alustab tööd leedulane Donaldas Kairys, kes on viiel suurturniiril olnud ametis Leedu koondise abitreenerina, kroonitud abitreenerina Euroliiga võitjaks (CSKA, 2008) ning kuulunud 2003.aastal NBA meistriks tulnud San Antonio Spursi taustajõudude hulka.