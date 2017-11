Meie vutikoondis jõudis Eesti aja järgi teisipäeva õhtul Fidžilt Vanuatule, kus kohtutatakse Eesti aja järgi neljapäeva hommikul kell viis Vanuatuga. Mida ootab mängust Brent Lepistu?

Kuigi Eesti vutikoondis on Okeaanias kuuendat päeva, sõnas 2:0 võidumängus Fidži üle 87. minutit pallinud poolkaitsja Lepistu, et ta pole oludega siiani täielikult kohanenud.

"Ei saaks öelda, et kergem on tänaseks," lausus ta Õhtulehele. "See pidev reisimine ja ringi tuuseldamine mõjub kehale päris koormavalt. Igal võimalusel tuleb kehale puhkust anda ja üritada värskust säilitada."