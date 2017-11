Eesti jalgpallikoondist ootab Eesti aja järgi neljapäeva hommikul kell 5 teine eksootiline Okeaania pähkel. Pühapäeval alistati Fidžil kohalik koondis tulemusega 2:0. Kas Vanuatu võiks olla meile keerulisem konkurent?

„Eks nad selline lõbus sats ole,“ sõnas rahvusesinduse peatreener Martin Reim. „Hästi ründav ja väga entusiastlik just palliga mängus ja rünnakule minekus. Eks näeb, kui tasakaalus nad on. Eelnevate mängude pealt on nii, et võrreldes Fidžiga on nad vähe väiksemad, aga teravamad ja kiired ja hästi rünnakule suunatud. Organiseeritud võivad nad olla selliselt, et väga kaitsele ei mõtle, pigem ründele. Eks näeb."



Taktikalises osas kavatseb Eesti keskenduda oma mängule. „Kui vähegi lubab, siis me peame oma palliga mängu parandama ja need paar päeva, mis eelmisest mängust on, oleme saanud neist asjadest rääkida ja tuleb teha vigade parandused,“ ütles Reim Õhtulehele.



Reim usub, et tänaseks päevaks on pallurid kliima ning kaugete maade oludega harjunud ning seetõttu ollakse paremas seisus kui Fidži kohtumises.

Suure tõenäosusega peaksid homme platsile pääsema kolm debütanti: Mihkel Ainsalu, Michael Lilander ning Matvei Igonen.