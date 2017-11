Sel nädalavahetusel saab oma lähte kahevõistlejate MK-sari, kes alustavad hooaega meie põhjanaabrite juures Rukal. Olümpiatalvel on eestlastel taas põhjust ala käekäigul silma peal hoida, sest hüppemägedel ja suusaradadel võib silmata meie parimat kahevõistlejat Kristjan Ilvest.



Noormees on oktoobri lõpust alates viibinud Soomes erinevates laagrites. Üle lahe on 21aastane sportlane Andrus Ilvesest ja Anatoli Šmigunist koosneva treeneriduoga andud viimast lihvi algavaks talihooajaks ning juhendajast isa sõnul on noormees MK-sarjaks valmis.



"Soomes on olnud head olud ning oleme saanud siin segavaid faktoreid vältida," sõnab Team Ilvese treener Andrus, kes nendib, et treeninghoos pole olnud mahti isegi vahepeal koju põigata.



Viimasel hooajaeelsel kontrollvõistlusel Lahtis näitas Ilves järjekordselt head lendu, olles pärast hüppeid kolmandal kohal, kuid suusarajal pudenes eestlane rahvusvahelises seltskonnas 13. positsioonile.



"Kontrollvõistlus on alati kontrollvõistlus," lausub Andrus. "Midagi see ju näitas, et soomlased on kodusteks MK-võistlusteks hästi valmis, kuid Rukal ootab meid ees juba suur mägi ning arvan, et mõneti seal vahekorrad muutuvad."



"Osad sportlased peavad muretsema koondisesse või võistkonda pääsemise pärast, kuid meil seda pole. Seetõttu saame rahulikult töötada selles suunas, et hooaja edenedes vorm paraneks."



"Anatoliga on koostöö väga hästi sujunud ning tema jaoks on põhiline, et suusatrenni tehes hüppekindlus ja -vorm kannatada ei saaks. Murdmaavorm paraneb kindlasti hooaja edenedes, sest tippvormi sihime hilisemaks. Esimesed võistlused pole omaette eesmärgiks," lausus treener.



Lõpp-peatus olümpia, vahepeatusega Otepääl



Olümpiatalvel ei saa olla fookuspunktiks muud, kui Lõuna-Koreas toimuv suurvõistlus, kuid väiksemat sorti sihiks on seatud ka hea esinemine jaanuari alguses toimuval kodusel MK-etapil Otepääl.



"Siis tahaks heas vormis olla, kuid mitte veel kõige teravamas tipus," sõnas Ilves. "Kodust võistlust peavad kõik alati tähtsaks, kuid olulisemaks peame ikkagi olümpiat."



Kas meedia poolt kahevõistlejale külge kleebitud loosung "suurim olümpialootus" kuidagi sportlase lisapingeid ka tekitab?



"Ma ei tea, mida Kristjan arvab, aga väga suuri emotsioone see ei tekita," vastab isa. "Minul ja Anatolil pole midagi muutunud. Oleme omas mullis ja ajame oma asja."



Sellegipoolest pole Team Ilves teinud saladust, et olümpialt loodetakse kõikide head asjaolude kokkulangemisel naasta kohaga esikümnes.



"Eks see ole iga kahevõistleja unistus, et ühel päeval klapiks kõik: hüppemäel kiirus, tuul ja tehniline sooritus, lisaks oleks suusavorm hea ning jõud taga. Kui murdmaarajal suusk ka veel tippkiiruse tagaks, on kõik võimalik," lausus treener. "Sellised kümme pisiasja saavadki lõpuks määravaks."



Ometi ei variseks isa sõnul sportlase maailm kokku, kui loodetud tulemust ei saavutataks. "Kindlasti ei ole [see pettumus]. Hooajal on meil tegelikult ju 12 etappi ja kokku neli kuud võistlemist. Selle aja jooksul võib alati juhtuda, et ei tule hea päev. Unustad kehva võistluse ära ja lased edasi. Latt on meil kõrgele seatud, aga kahevõistluses on nii palju nüansse, et pettumustest ei tohi pead norgu lasta."