Kergejõustikuliit korraldab 1.-3. detsembrini Käärikul ühislaagri, kuid jättis kutsutute nimekirjast välja mitu Eesti paremikku kuuluvat keskmaajooksjat, kellele tundub taoline otsus arusaamatuna.



Nii näiteks ei ole nimekirjas tänavu 1500 m Eesti siserekordit parandanud ning peaaegu EM normini jõudnud Andi Noota ja Eesti meistrivõistlustel keskmaa distantsidel medaleid võitnud Olavi Allast. Samuti puudub nimekirjast tugev 800 m jooksja Raimond Valler, kirjutas ajakirja Jooksja Jooksuportaal.

„Andi ei ole nimekirjas, kuna 2017. aasta välishooajal ei soovinud ta kordagi Eesti koondise eest võistelda ja andis mulle, kui saavutusspordi juhile teada, et tema treenib enda tarbeks ja ei tea üldse kuidas tervisega lood ja mis eesmärgid tal on,“ põhjendas ajakirja Jooksja Jooksuportaalile Kergejõustikuliidu saavutusspordi juht Kristel Berendsen Nooda nimekirjast välja jätmist.



Kergejõustikuliidu kestvusalade rühma juht Toomas Tarm selgitas mitme jooksja nimekirjast välja jäämist piiratud kohtade arvega. „Kuna sel aastal on mitte alarühma, vaid nn suur laager, siis on kohtade arv piiratud. Kutsumise peamiseks kriteeriumiks, mis on loogiline ja jääb nii ka edaspidi, on osalemine tiitlivõistlustel ning Eesti koondises. Lisaks perspektiivikad noored. Kahjuks jäid välja isegi osad sel aastal koondist esindanud,“ tunnistas Tarm.



Keskmaajooksja Andi Noot ei saa enam aru, kuidas peaks käituma või mida tegema. „Mulle toonitatakse, et jään kõigest ilma ja kõrvale, kuna ei osalenud Balti matšil ja võistkondlikul EMil ning Olavi Allasele vastatakse, et Balti meistrivõistlustel osalemist ei võeta üldse arvesse. Tulge mõistusele, mis toimub? Kõik räägivad erinevat juttu ja üksteisele vastu. Tundub, et kodanikud kergejõustikuliidus ei saa lihtsalt enam aru, kellele, mida ja kuidas rääkida,“ imestas Noot.



Keskmaajooksja Olavi Allase pöördus nii Toomas Tarmi kui Kristel Berendseni poole ja küsis, mille alusel laagri nimekiri koostati. „Berendseni vastus jäi mulle selgusetuks. Kirjutasin uue kirja, milles tõin välja konkreetsed küsimused, aga sellele ma vastust ei ole saanud,“ ütles Allase, kes esindas Eestit nii Balti meistrivõistlustel kui Euroopa võistkondlikel meistrivõistlustel.



Kristel Berendsen nagu Toomas Tarmgi tõi välja, et nimekiri koostati 2017. aasta tiitlivõistlustel osalenutest ja järgmisel hooajal võimalikest EMil osalejatest. „Kuna laagrisse on oodatud U18, U20, U23 ja täiskasvanud, siis esimeses kutsete saatmise voorus Balti meistrivõistlusi ei arvestatud,“ vastas Berendsen.



„Tahtsin teada, mille alusel see nimekiri koostati. Ega ma eeldanudki, et Balti meistrivõistlustel osalemise eest sportlased kutse saavad. Eelkõige tekkiski küsimus seetõttu, et kestvusjooksjate nimekirjas on päris mitmed nimed, kes esindasid koondist samadel võistlustel nagu minagi (Balti maavõistlusel kui võistkondlikul EMil), kuid nemad on laagrisse kutsutute nimekirjas,“ rääkis Allase.

Ta tahab teada, et kui laagri nimekiri koostati 2017. aasta tiitlivõistlustel osalenutest ja järgmisel hooajal võimalikest EMil osalejatest, mille alusel on kestvusjooksjate nimekirja lisatud näiteks Olga Andrejeva ja Kelly Nevolihhin?



„Mõlemad sportlased jäävad EM normist väga kaugele. Sama küsimus on ka mitme laagri nimekirjas oleva noore kohta (Leonid Latsepov ja Karol Hanga), kes jäävad ka noorte tiitlivõistluste normatiividest väga kaugele. Samas päris mitmed jooksjad, kes on normidele lähemal nagu Andi Noot ja Raimond Valler ei ole kutset saanud. Sarnaseid küsimusi võib ilmselt esitada ka teiste alarühmade kohta, sest vaevalt kõik need 22 sprinterit ja 23 heitjat reaalsed tiitlivõistluste kandidaadid on,“ arvas Allase.



Laagri programmi lõpus mainitakse, et ilma mõjuva põhjuseta laagris mitte osalemist võetakse arvesse koondiste komplekteerimisel. Samuti kaotavad sportlane ja tema treener sel juhul õiguse Eesti meistrivõitluste medalivõitjate toetusele.