Viimasel ajal on tal kõige tihedamad sidemed olnud Venemaa hiiu Moskva CSKAga. "Eelmine hooaeg ei sujunud kõige paremini ja mõtlesin, et oleks vaja värskendust. Hakkasin otsima suurklubide juures võimalusi, et ennast täiendada. CSKA oli lihtsalt üks variantidest. Täna tuli neilt vastus, et suure tõenäosusega oleks mul võimalus Moskvasse sõita," sõnas Varrak.

Lihtsalt treeningute jälgimine Varrakut ei rahuldaks, sest sportlikust poolest veelgi olulisem on näha, kuidas mängudeks valmistutakse, milline on olukord riietusruumis ja kuidas käib treenerite suhtlus mängijatega. CSKA peatreener on teatavasti Euroopas väga kõrgelt hinnatud kreeklane Dimitrios Itoudis.

"Tegelikult oli mul CSKAga kokkulepe ka varem, aga asi jäi selle taha, et olin Kalev/Cramo peatreener. Nad ei saanud võtta rivaali juhendajat nädalaks-kaheks enda juurde. Sama asi oli ka Krasnodari Lokomotiv-Kubaniga. Hea küll, me pole nende lähikonkurendid, aga see oleks ikkagi ebaeetiline olnud. Võtsin eile läbi ühe hea tuttava nendega uuesti ühendust, et ma pole enam Kalevis. Olen Ühisliigas nii pikalt tiirelnud, et mul on sellistesse kohtadesse lihtsam pääseda kui mõnel teisel treeneril," selgitas Varrak.

Üheksa aastat Kalev/Cramoga seotud olnud eestlane toonitas, et CSKA ei pruugi olla esimene sihtkoht, kuhu ta läheb. Näiteks aitab teda ka üks inimene, kellel on tutvusi Lääne-Euroopa klubides.

Kui tihti on väljend "klubi ja treener lähevad lahku sõbralikult" klišee, siis Kalevi ja Varraku töösuhte lõpp midagi taolist kujutabki. Muidu poleks meeskonna bossid valmis tema reise rahaliselt toetama.

"Ei saa välistada, et kahe-kolme aasta pärast on Varrak uuesti Kalev/Cramo treener. Andsin neile mõista, et mina pole nende peale solvunud ja vastupidi. Laias laastus nad hindavad minu tööd ja kui millagi peaksid kohad vabanema, siis nad arvestavad minuga," lausus Varrak.

"Loomulikult on nad üheksa aasta jooksul minu peale vahel vihased olnud. See on lihtsalt nii pikk aeg olnud. Kui elad naisega üheksa aastat koos, tekib ikka mõni tüli. Aga laias laastus on meil väga hea klapp olnud," lisas ta.

Kalev/Cramo pakkus Varrakule ja abitreener Martin Müürsepale võimalust uue juhendaja Donaldas Kairyse meeskonnas jätkata, aga duo lähtus põhimõttest, et kui trumm on läinud, mingu ka pulgad. Küll soovitas Varrak bossidele, et senine kolmas treener Indrek Reinbok võiks Kalevisse edasi jääda.