Eesti valitsev korvpallitšempion BC Kalev/Cramo teatas täna, et eile särisema hakanud kõlakad nagu lahkuks senine peatreener Alar Varrak ametist, said tõeks. Klubi uus juhendaja on 40aastane leedulane Donaldas Kairys.

Kui Eesti meistrivõistlustel pole käesoleval hooajal Cramot keegi alistanud, siis Ühisliigas on tiimi käekäik kulgenud sisuliselt vastupidiselt: seitsmest mängust on võidetud vaid üks, kui Isaiah Briscoe debüütkohtumises alistati kodupubliku silme all Astana. Seega ei saa Varraku lahkumist šokeerivaks pidada.

Ent kuidas on varasemad hooaja käigus tehtud peatreenerivahetused Cramo käekäiku mõjutanud? Vastuse leidmiseks sukeldusime alates 2005. aastast statistikamerre, sest just 12 aastat tagasi muudeti Eesti meistriks tulnud Ehitustööriist BC Kalev/Cramoks.