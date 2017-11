Norra murdmaasuusatamise meestekoondise peatreener Tor Arne Hetland ütles väljaandele VG, et viimase 10 aasta suurim suusastaar Petter Northug on pettumuse väljendamisega üle piiri läinud. Nimelt postitas Ruka MK-etapist eemale jäetud Northug sotsiaalmeedias treeneritest pilapilte ja halvustas koondisekaaslasi.

"Koondises on reeglid ja juhtnöörid, mida on üsna lihtne järgida, aga tema käitumine oli koondisekaaslaste suhtes selgelt liiga vaenulik. Me pole treeneritena kuigi suured karistamise fännid, aga sel korral tuleb meil mõelda võimalike sanktsioonide peale," rääkis Hetland.

Lisaks ähvardab Northugi rahatrahv, aga mitte Norra suusaliidult. Nimelt postitas ta korraks oma Instagrami kontole pildi, millel leidis aset kujuteldav vestlus Norra koondise juhi Vidar Löfshusi ja Hetlandi vahel. Küll unustas Northug ära märkida originaalpildi autori ja nüüd nõuab pildi õiguste omanik NTB Scanpix kahekordselt olümpiavõitjalt 3870 Norra krooni ehk 400 euro suurust kahjutasu.

"Loomulikult ei võta me Northugi Rukale kaasa. Olümpiahooajal peame keskenduma kindlatele medalitoojatele nagu Paal Golberg, Simen Hegstad Krüger, Hans Christian Holund, Didrik Tönseth, Sondre Turvoll Fossli ja Eirik Brandsdal. Meistersuusatajad X-faktoriga," pani Northug pilapildis Hetlandile sõnu suhu.