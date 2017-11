2. Kas Eesti koondis tegi Vanuatu jalgpalliajalugu?

Jah, muidugi! Üks fakt on see, et Eesti on esimene meeskond, kellega Vanuatu mänginud on. Teiseks on põnev see, et esmakordselt Vanuatu vutiloos saatis võistkonna staadionile politseieskort! Euroopas on selline käitumine täiesti tavapärane, Vanuatul aga mitte. Politsei polnud alguses suurepärasest võimalusest Eesti koondislasi staadionile aidata, vaimustatud, kuid pärast seda, kui korraldajad politseiülema poole pöördusid, oli asi otsustatud!

3. Kuidas käitus Vanuatu jalgpallipublik?

Paremini kui Fidži fännid! Seal kuulis tribüünidelt häält pigem harva. Kuna Fidžis on rahvusspordiks ragbi ning Vanuatul jalgpall, siis pole ka imestada, et siinsed toetajad paremini asjadest sotti saavad. Fännilaule ei lõõritatud, küll tehti kõvasti häält ning karjuti, kiljuti ning ohati, kui võimalused väravateks ei realiseerinud. Meediaruumis teleülekande eest vastutavad kohalikud trampisid mitmel korral jalgu vastu maad, kui Vanuatu rünnakuüritus ebaõnnestus. Pentsikul kombel plaksutati ilusate soorituste puhul ka Eesti palluritele.

4. Kes oli kohtumise parim mängija?

Koondisedebüüdi teinud väravavaht Matvei Igonen, kes tegi avapoolajal nii mitugi head tõrjet. Need polnud võib-olla supertõrjed, kuid ta tegi oma töö korralikult ära. Üks väike eksimus neis situatsioonides ning Eesti oleks leidnud end Vanuatu vastu kaotusseisust. Mainimist väärivad ka äärepoolkaitsja Martin Milleri mitmed head tsenderdused, ühest neist tuli ka Eesti koondise värav.

5. Mida peavad meeskonnad edasist silmas pidades parandama?

Mängu sisse elamine paistis täna konarlik. Võib-olla oodati Fidžiga sarnasemat kohtumist. Seal saadi rahulikumalt palli lükata. Vanuatu avaminutid tundusid tribüünilt vaadates eestlastele paraja šokina.

Vanuatu mängu oli lust vaadata. Sööt ette ja minek! Suurt midagi muud nende mänguplaanis ei olnud. Mõõdukalt jagus ka tehnilist praaki nagu kummalised pallist mööda löögid.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Frank Liivak väravast: „Läksin väravavahiga võitlusesse ja ei saanudki aru, kas oli penalti või mitte. Kui silmad lahti tegin ja maas pikali olin, siis nägin seda palli ja mõtlesin, et on vaja sisse lüüa. Sain lõpuks varba vahele. See värav kirjeldas täpselt tänast mängu. Isiklikult ütlen, et kindlasti oli see mu elu raskeim mäng.“

Peatreener Martin Reim: „See oli meie mängijatele kindlasti väga ebatavaline mäng. Enamus mängijaid pole sellist tüüpi mängijate või sellist stiili jalgpalliga harjunud. Oli teada, et nad on kiired, aga nüüd nägid mängijad päriselt, üks asi on vaadata telekast, teine asi näha, mis hurraaga tullakse. Kui saime söödud ette poole, siis nad tõmbasid tagasi ja saime mängu paremini kontrolli alla."

