Eesti vutikoondis alistas täna maavõistluses Vanuatu koondise tulemusega 1:0. Isuga rünnanud vanuatulased näitasid mängu, mida Euroopas väga ei näe ning üritasid igal võimalikul hetkel rünnata.

„See oli meie mängijatele kindlasti väga ebatavaline mäng,“ ütles Reim. „Enamus mängijaid pole sellist tüüpi mängijate või sellist stiili jalgpalliga harjunud. Oli teada, et nad on kiired, aga nüüd nägid mängijad päriselt, üks asi on vaadata telekast, teine asi näha, mis hurraaga tullakse. Kui saime söödud ette poole, siis nad tõmbasid tagasi ja saime mängu paremini kontrolli alla.

See oli supervõimalus meie uute koondisepoiste jaoks harjutada sellist mängu. Meil oli paar head võimalust, mis oleks pidanud võrku ära panema ja mängu lukku tõmbama. Aga kui võtta mõni üksik kord, siis ega nad meist läbi ei saanud. Üritasid liini taha sööte panna ja ma arvan, et me olime seal tugevamad. Need, mis liini taha läksid, olid nii kõrged, et Matvei (Igonen) pidi ära võtma. Ta oli tubli.“

Tänases mängus tekitas veidi furoori mängu Uus-Kaledoonia kohtunik, kelle vile oli üsna kummaline. Teisel poolajal jättis ta vilistamata Henri Anieri peal proovitud maadlusvõtte, mängule antud kolmele lisaminutile keevitas ta veel sama palju otsa.

„Tuleb harjuda,“ ütles Reim arbiitri töö kohta. „Võtsin kohtuniku surumise enda peale, sest ega mängijad pole ka harjunud. Eks see on kogemus selleks, et me ei saa sinna midagi parata. Kohtunik on nagu on, meie peame keskenduma oma mängule. Eks Euroopas vilistatakse ühtmoodi, siin teistmoodi. Me oleme ikkagi külas.“