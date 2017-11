Olen mõelnud ka alternatiivsetele valikutele. Olenevalt päevast võib Keedust asendada näiteks Tanel Kurbas, kes on Slovakkias tegemas korralikku hooaega. Või siis lükata Keedus Kanguri asemele number nelja peale ning panna Kurbas kolme mängima.

Peaks Kangur näitama klubivormi - koondise eest oli ta suve ametlikes kohtumistes kokkuvõttes väga hea - võib tema asendajaks nelja peal olla ehk Kregor Hermet. Pole kahtlustki, et mees on teinud korraliku arenguhüppe, sest ta teenib tugeva Hispaania esiliiga esimese otsa satsi eest mõnuga ning stabiilselt mänguaega.

JJ: PG - Rain Veideman. Tänapäeva korvpall muutub sisuliselt iga päevaga agressiivsemaks ja tempokamaks, kui gaasipedaal vajutatakse põhja kohe. Kuigi Veideman pole varasemalt mängujuhi kohta täitnud, siis tänavu on ta Itaalias seda tööd täiskohaga teinud. Ja statistika näitab, et väga hästi. Eelistaksin teda Sten-Timmu Sokule puhtalt sellepärast, et ta su suudab mängu enam elavust tuua.

SG - Martin Paasoja. Paasoja võitis Tiit Soku usalduse juba suvistes mängudes ja suudab sarnaselt Veidemanile agressiivselt mängida. Samuti on ta kõva musta töö tegija ja suudab vastaste rütmi rikkuda. Moodustaksid koos Veidemaniga väga hirmuäratava tagapaari sisuliselt kõigile.

SF - Erik Keedus. Keeduse töötahtes ja võimekuses ei pea ilmselt kunagi kahtlema. Miks teda Kurbasele eelistada, on tema kaitsemäng. Tõsi, rünnakul on Keeduse arsenal küll lahjem kui eelnimetatul, ent ta korvab selle oma tugevama kaitsemänguga. Osati suudab ilmselt täita Gregor Arbeti varasemat rolli, kui tuleb rajalt maha võtta vastaste ohtlikuim pallur.

PF - Kristjan Kangur. Kanguri klubihooaja algus on olnud vägagi heitlik, ent tema vajalikkust ei saa kuidagi alahinnata. Tema peab kandma vaimset liidrirolli ja lappima kaitses auke, mis on varasemalt tema leivanumber olnud. Rünnakul polegi tema panus nõnda oluline. Viimane peetud kohtumine Cramo särgis annab lootust. Aga kui kordub sama, mis teatud perioodil oktoobris, siis läheb raskeks.

C - Janar Talts. Pole küsimust, endiselt parim eestlastest tsenter.

2. Kellest saab Eesti mänguline liider?

HR: Veideman. Minu silmis on praegu tegemist Eesti parima mängijaga ning on ta ju koondises viimasel kahel suvel liidrirolli kandnud. Et ta teeb seda sama ka koduklubi Udine eest, pole roll talle tundmatu, mistõttu on loogiline, et Veideman meie mänguvankrit taas vedama hakkab.

Rain Veideman Makedoonia vastu. (Alar Truu)

JJ: Rain Veideman. Tema on tänases koondises loomu poolest pea ainus, kes suudab rünnakul vastaseid tühja koha pealt ette võtta. Lisaks on ta Itaalias juurde saanud mängujuhi omadusi, mis peaks rünnakuarsenali veelgi mitmekesisemaks muutma. Samuti on noorest ja uljast mängumehest kasvanud juba vanuses 26 (Eesti mõistes endiselt noor) suurte kogemustepagasiga tegija. Ei tohiks olla kahtlust, et Veideman tõuseb meie suurimaks skooritegijaks.

AK: Rain Veideman. Just tema käes olid võtmed ka 2016. ja 2017. aasta suvel. Jah, Kristjan Kangur andis MMi eelvalikmängudes oma sööduoskusega palju juurde, aga rasketel hetkedel tuleb vaadata ikkagi Veidemani poole. Täpselt samas rollis on ta ka Itaalia esiliigas Udine ridades, nii et see pole talle midagi uut. Ülejäänute ülesanded on koduklubis pisut teistsugused.

3. Kas Eesti jõuab MM-valikturniiri teise faasi ehk edestame võitluses Suurbritannia, Iisraeli ja Kreekaga vähemalt ühte vastast?

JJ: "Jah, jõuab," ütleb positiivne hääl. Tegelikult on juba varasemalt räägitud, et Eesti loositi võimalikest kõige halvemasse alagruppi. Kõik vastased on heade asjaolude kokkulangemisel (juhul, kui Kreeka mängib Euroliiga meesteta) võidetavad, aga samas võime natukenegi halvemal päeval kindlalt lüüa saada.

Kui mäng peetaks ära paberil, siis Eestil suuri võimalusi pole. Aga vana tuttav tuumik ja meeskondlik tegutsemine võiksid olla võtmeteks, millega astume vastu uuenenud Iisraelile. Taktikaline küpsus on see, millega võiksime murda agressiivse Suurbritannia. Siis vaatame edasi, mis kreeklastega teha annab.

Kreeka, 2. Eesti, 3. Iisrael, 4. Suurbritannia, näeb ette ideaalprogramm!

AK: Napilt, aga jah. Ilmselt tuleb selleks edestada Suurbritanniat, mis siis, et just nemad on oma ideaalkoosseisule kõige lähemal. EMil rõhusid britid puhtalt rünnakule ja kiirele tempole. Seda stiili nad valdavad, aga tegu ei tundu olevat väga kohanemisvõimelise pundiga. Nüüd ongi Eesti ülesanne nende rütm ära lõhkuda ja usun, et sellega saadakse vähemalt kodusaalis hakkama. Sinna on küll veel palju aega, aga usun, et kaotame juuni lõpus Suurbritannias peetava mängu väiksemalt kui nüüd võidame.

HR: Süda ütleb jah, aga mürki ma võtta ei julgeks. Pessimist minus julgeb ennustada, et me jääme valikgrupis neljandaks. Usun, et grupi võidu nimel madistavad Iisrael ja Kreeka, Eesti ja britid peavad selgitama kolmanda-neljanda koha omaniku.

Suurbritannia üks liidritest Gabe Olaseni tänavusel EMil Timofei Mozgovi vastu. (OZAN KOSE)

Mulle tundub, et korvpallisõbrad ei pea Suurbritanniat kuigi kvaliteetseks. Jah, ega's kohtumine paberil maha ei peeta, kuid brittide põhimeeste koduklubid teevad eestlaste omadele silmad ette.

Seega ei maksa nende kvaliteedis kahelda, ehkki kindlasti pole Suurbritannia näol tegemist mõne tippriigiga. Muidugi on Eestil nende vastu võimalusi - nagu ka Kreeka ja Iisraeli vastu, sest nemadki pole ju oma parimas koosseisus -, aga kardan, et lõppude lõpuks jääme valikgrupis viimaseks. Loodan väga, et Maarjamaa mehed tõestavad mulle vastupidist ning jõuavad kolme hulka!

4. Kas pooldad FIBA akende süsteemi?

HR: Senikaua mitte, kuniks koondised saavad rahuliku südamega kasutada kõiki Euroopas mängivaid mehi. See, et NBA pallurid hooaja keskel toimuvatest koondisemängudest eemale jäävad, on ilmselt aegade lõpuni paratamatu.

Euroliiga ja FIBA sõda jätab MM-valikturniirile selge pitseri, kui klubisarja mehi ootavad praegu ja tuleva aasta veebruaris rahvusesindustega liitudes trahvid. Peetud lahingud kahe organisatsiooni vahel on tinginud olukorra, kus mõned suurriigid panevad välja B- ja C-koondise vahepealse moodustise. Aga võideldakse ju MM-piletite nimel, tegemist pole mingisuguse kolkaturniiriga.

Samas toovad "aknad" ka häid külgi. Mängijatel on suvel rohkem aega vigastusi välja ravida, puhata või enda kallal individuaalset tööd tehes vaeva näha. Hooaja sees mängides ei tule palluritel end kiirelt vormi ajada, sest klubikohustuste tõttu peavad nad niiehknaa vormis olema.

"Aknad" tunduvad loogilised, aga praegune olukord ei ole laiemat pilti vaadates normaalne. Kuniks Eestil Euroliiga mehi pole, on see meile siiski sobiv!

AK: Teoorias küll, sest suvel võiks mängijatel senisest pisut rohkem aega individuaalset tööd teha olla ja vigastusi ravida. Tegelikult on raske mõista, miks Euroliiga „akende“ vastu nii palju sõdib. Jah, raha on selles äris kõige olulisem ja teiselt kurdab Euroliiga õigustatult, et NBA pallurid pole nagunii kohustatud hooaja keskel koondiseid aitama, sest FIBA-l pole nendega sõdimiseks jõudu.

Euroliiga tegevjuht Jordi Bertomeu (pildil) ja FIBA juht Patrick Baumann on teineteise suunas korduvalt krõbedaid sõnu pildunud. (BULENT KILIC)

Huvitaval kombel on päris suur hulk pallureid tulnud välja avaldusega, et neile suvised koondisetsüklid sobisid. Mis seal ikka, ilmselt tuleb neid uskuda. Raske ennustada, kas Euroliiga annab tuleval hooajal järgi (selleks hooajaks on loom juba müüdud), aga mina loodan, et annab.

JJ: Jah! Üldises plaanis on akende süsteem igati loogiline ja tervitatav. Esiteks mitmekesistab see kogu hooaega, sest koondiste mängud pakuvad keset klubihooaega mõnusat värskendust. Lisaks saab parema pildi ette neist mängijatest, kes välismaal leiba teenivad ja kelle esitusi igapäevaselt ei näe. Väike puhkus klubi juurest on ilmselt ka mängijatele igati sobiv.