Eesti jalgpallikoondis võitis omamoodi mängus Vanuatu. Sajaprotsendiliselt rünnakule orienteeritud koduvõistkonna suutis Eesti alistada tänu Frank Liivaku 29. minuti tabamusele. „Väga täpselt ise ei teagi, (Martin) Miller pani väga hea söödu mulle,“ kirjeldas Liivak ise oma skoorimist. „Läksin väravavahiga võitlusesse ja ei saanudki aru, kas oli penalti või mitte. Kui silmad lahti tegin ja maas pikali olin, siis nägin seda palli ja mõtlesin, et on vaja sisse lüüa. Sain lõpuks varba vahele. See värav kirjeldas täpselt tänast mängu. Isiklikult ütlen, et kindlasti oli see mu elu raskeim mäng.“ Täna koondisedebüüdi teinud Michael Lilander sõnas, et ta on oma esimese mänguga väga rahul ning Vanuatu teravusest olid nad teadlikud.

„Eks me teadsime, et vastane on võib-olla veidi särtsakam kui Fidži,“ lausus ta. „Aga ega me midagi väga otseselt ei teadnud, pole nende kohta materjali. Läksime peale ja teadsime, mida ise tegema peame ja selle me ära tegime.“

Okeaania kliimaga on mees tänaseks harjunud. „Eks ta pole päris Eestis 0 kraadiga mängida, midagi muud ikka, aga keha on harjunud ja kõik on oodatust parajalt lihtsam.“ Eesti väravasuul tõrjus mitmed vanuatulaste ohtlikud pealelöögid samuti debüüdi teinud väravavaht Matvei Igonen.