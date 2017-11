"Thank you Kalev Cramo! Tänan kõiki fänne, kes meile aastate jooksul toeks on olnud. Loodan,et paljud, kes on mängu vastu hiljuti huvi kaotanud, leiavad uuesti tee saali. Soovin edu uuele treenerile, mängijatele, managemendile. Hope you can turn season around! Mina lähen pensionile," kirjutas Kalevi abitreeneri kohalt lahkunud Martin Müürsepp eile Facebookis.

Kui tõsi on pensionijutul taga? Mees ütles esimese emotsiooniga, et päris üksühele ei tasu tema avaldust võtta. "See ongi nüüd suur mõtlemise koht - mida tahan edasi teha ja kus olla. Võtan kuu aega rahulikult," lausus Müürsepp.

Aga ikkagi, kas võibki juhtuda, et pensionile minek saab tõeks? "Ka pensionil olemise jaoks on vaja tegevust, millega oled rahul ja mis meeldib!" vastas ta.