Homme lähevad üle Euroopa lahti 2019. aasta korvpalli maailmameistrivõistluste valikmängud, Eesti koondis kohtub Tel Avivis Iisraeliga. Pärast paar kuud tagasi ebaõnnestunud EMi määrati võõrustajate peatreeneriks omaaegne tuntud mängumees Oded Katash.

"Ootusärevus on suur. Läheme mängima tulevikuvisiooniga, meeskonnas on palju uusi nägusid. Mõned siin juba varem olnud mängijad saavad aga senisest oluliselt suurema rolli," rääkis Katash.

Ta tõdes, et Iisraeli koondise ees seisab suur väljakutse ning ta loodab, et sellega saadakse hakkama. "Eesti koondises on paljud mehed mänginud aastaid koos ja see annab neile eelise. Tähtsaim, et publik tuleks ja toetaks meid, vajame seda väga."