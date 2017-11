Ta lisab: "Usun, et meil saab hea tiimisisene konkurents olema, et võistkonnana oleme tugevamad ülejärgmisel aastal. Aga tean, et tahan maailmameistriks saada ja selleks pean olema kiirem kõigist, isegi temast (Tänakust).

"Olen palju vaeva näinud, et Yarisest mulle sobiv masin saaks," vahendab motorsport-news.com Latvalat, kes Toyotaga tänavuse hooaja alguses liitus. "Tänakul läheb aega, et selle masinaga kohaneda."

"Nüüd kui Toyotasse tulin, oli olukord lihtsam - mul oli see kogemus olemas. Tänaku jaoks on see aga esimeseks muudatuseks ning uues tiimis on keeruline kohe hästi hakkama saada."

Lisaks saadab Latvala Tänakule justkui väikse ähvardusegi. "Kui läksin Volkswagenisse, siis tundusin, et see oleks nagu Ogier´ meeskond. Kui sa oled tiimikaaslasest kiirem on kõik hästi, aga vastasel juhul on väga lihtne teise piloodi varju jääda," lausub ta.