Ott Tänaku Toyotasse siirdumisel polnud otsustusõigus vaid WRC-tiimijuhil Tommi Mäkinenil vaid oma sõna sekka oli öelda ka korporatsiooni juhtidel Jaapanist. Ülevalt tuli kindel soov, et meie meest Sebastien Ogier´le eelistada.

Kuigi viiekordne maailmameister Ogier olnuks kindla peale minek, siis vaatab passist vastu juba 33 eluaastat, millele lisandub detsembris üks otsa. Mäkineni sõnutsi polnud prantslane tegelikult reaalne variant, sest Tänakul on tulevikupotentsiaali tunduvalt rohkem.

"Tean, et Otil pole suuri võite, ent see teeb temast veelgi näljasema sportlase," sõnas Mäkinen Autosportile. "Sellepärast tahtsid ka Toyota bossid, et Tänak tuleks. Nende filosoofia näeb ette, et perspektiivikatele pilootidele võimalus anda."

Ta lisas: "Ogier olnuks meile kindlapeale minek, sest ta on saavutanud palju enam kui Tänak. Aga peame ka vaatama seda, kuidas Jaapanist asja nähakse. Olen rahul sellega, millises koosseisuga hooajale vastu läheme."