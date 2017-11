Jalgpalli Meistrite liiga viies voor on selja taha jäänud ning sel puhul on taas paslik statistikanumbritesse süveneda.



15 väravat on Neymar suutnud kuue kohtumisega Glawgow Celticule sepistada. Brasiillane on ise virutanud seitse ning eeltöö teinud kaheksale tabamusele. See on keskmiselt värav iga 35 minuti tagant.



27 väravat on Meistrite liigas löönud nüüd Neymar, kes jõudis selles arvestuses ühele pulgale Rivaldoga. Kaasmaalastest on eespool vaid Kaka, kellel on kirjas 30 tabamust.



8 järjestikust mängu on Jupp Heynckes võitnud nüüd Meistrite liigas peatreenerina. Selles arvestuses on Osrami hüüdnime kandev loots sakslastest parim.



24 väravat on tänavusel hooajal virutanud alagrupifaasis PSG, purustades nii üks voor enne lõppu varem Dortmundi Borussiale kuulunud rekordi kolme tabamusega.



7 erineva klubi särgis on nüüd Meistrite liigas väljakule jooksnud Zlatan Ibrahimovic, nendeks on: Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, PSG ja Manchester United.



43 mängu või 11 aasta läks Igor Akinfeevil aega, et taas Meistrite liigas (v.a. kvalifikatsioon) oma värav puutumatuna hoida. Viimati suutis venelane seda 2006. aasta 1. novembril Arsenali vastu.



3 mängu järjest on FK Qarabagi mängijad oma silme ees nüüd punast kaarti välkumas näinud. Varem on distsipliiniprobleemidega hiilanud Bordeaux ja Juventus, kes samamoodi kolmes järjestikuses kohtumises vähemusse jäid.