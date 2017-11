Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS) antidopingu ekspert Rasmus Damsgaards kritiseeris otsuseid, mille alusel diskvalifitseeriti dopingukahtlustusega Venemaa sportlased, sõnades, et tema pole endiselt konkreetseid tõendeid näinud.



Damsgaards sai maailmas kuulsaks, kui 2006. aastal võeti tema programmi alusel vahele mitmeid profirattureid. Hiljem rajas Rahvusvaheline Antidopingu Agentuur (WADA) mehe programmi põhjal bioloogilise andmebaasi.



Soome väljaandele HBL antud intervjuus sõnas taanlane, et on mures selle pärast, kui sportlaseid ilma reaalsete tõenditeta karistatakse.



"See on alati kahetsusväärne, kui sportlane mõistetakse süüdi ja talle määratakse karistus, ilma et ta oleks mingit dopingurikkumist korda saatnud," lausus Damsgaards. "Mina pole siiamaani konkreetseid tõendeid näinud."



Venemaa sportlased on McLareni raporti avaldamisest saadik olnud WADA suure tähelepanu all, kuid teadlase sõnul on 2016. aastal ilmunud dokumendil ka omad pahed.



"Antidopingule oli see päev, kui McLareni raport ilmus, tegelikult kurb. Mitte sellepärast, mida see sisaldas, vaid sellepärast, et seal puudusid konkreetsed tõendid. Kui mina oleksin teadlasena sellele raportile oma heakskiidu andnud, oleks mult kraad ära võetud," lausus taanlane.



"Ma ei väida, et Venemaa sportlased on puhtad. Olen samamoodi ju algseid kriimustatud proove näinud, kuid sellegipoolest peaksime inimlikult käituma," arvas Damsgaards.



"Legkov ja Võlegžanin on koos teiste sportlastega andnud viimaste aastate jooksul sadu proove. Oleme jälginud nende vereproove ja mitte keegi neist pole olnud potentsiaalne dopingu tarvitaja mõne näitaja poolest.



Kogu maailm on lihtsalt Venemaa vastu ja kui üheskoos juba selline otsus on tehtud, siis on kõik muu teisejärguline. Võtame näiteks Hiina. Sinna riiki on mõnikord suisa võimatu pääseda, et mõnelt sportlaselt dopinguproov võtta.



Samamoodi on WADA keelustanud Keenia agentuuri töö, kuid Keenia jooksjad võistlevad sellegipoolest laias maailmas ja võidavad. Ainult Venemaale keskenduda on lapsik," lõpetas Damsgaards oma intervjuu.