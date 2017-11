Dopingureeglite rikkumises süüdistatud Venemaa murdmaasuusatajad Jevgeni Belov ja Maksim Võlegžanin pääsevad Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS) eriloal sel nädalavahetusel Rukal toimuval hooaja avaetapil starti.



Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) on määranud kuuele Venemaa sportlasele (Belovile, Võlegžaninile, Aleksandr Legkovile, Aleksei Petuhhovile, Julia Ivanovale ja Jevgenia Šapovalovale) eluaegse olümpial võistlemise keelu ning tühistanud nende Sotši olümpiamängude tulemused. Sellest hoolimata lubab FIS nad MK-avaetapil starti.



Venemaa Suusaliidu juhi Jelena Välbe sõnul ootas ta sarnast otsust terve tänase päeva. "Ootasin seda otsust. FISi töötajad on arukad inimesed, kes ei tõtta asjade käigust ette. Spordiarbitraažikohtu otsus aegus 31. oktoobril ja ilma tõestusmaterjalideta ei saa nad teistsugust otsust langetada."



FIS avaldas täna oma kodulehel ametliku teadaande, et nende dopingukomitee ei saa enne otsust teha, kui ROKi komitee pole oma uurimist lõpetanud ning tõenditega päevavalgele tulnud. Sellest tulenevalt võivad kõik dopingukahtlustusega sportlased osaleda MK-sarjas, kuni ROKi poole uurimine veel kestab.