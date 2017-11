Eesti jalgrattur Martin Laas on sõlminud aastase lepingu USA kontinentaalklubiga Team Illuminate.



Kolm hooaega Prantsuse Pro Continental tiimis Delko Marseille Provence KTM pedaalinud Laasi arvel on elukutseliste leeris kaks võitu. Tunamullu võitis 24-aastane sprinter Tour of Estonial etapi ja krooniti ka üldvõitjaks, vahendab rattauudised.ee

Hooaja viimasel tuuril Hainanis sai Laas neljal etapil teise koha ja lõpetas samal positsioonil ka aktiivseimate ratturite arvestuses.

Team Illuminate asutati 2014. aastal, tänavu pandi kokku ka naiskond. Klubi kasvas välja Airgas-Safeway meeskonnast, kuhu kuulus ka 2013. aasta Vuelta võitja Chris Horner. 2016. aasta lõpus sai Team Illuminatest esimene USA klubi, mis Iraani pinnal võidu sõitnud.

Sel aastal kuulus Team Illuminate koosseisu üheksa ratturit: kuus ameeriklast, kolumblane, itaallane ja šveitslane. Ilusa hooaja tegi 2016. aasta Colombia meister Edwin Avila, kes võitis kaks etappi Taiwani tuuril ning ühe Sibiu ja Aserbaidžaani tuuril. Taiwani ja Korea tuuri kokkuvõttes teisena lõpetanud Avila on sõlminud kaheaastase lepingu Mihkel Räime koduklubi Israel Cycling Academyga.