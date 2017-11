Tuleval aastal meie idanaabrite koduõuel toimuva suurturniiri alagrupid saavad paika 1. detsembril, kui Kremlis võtab aset ametlik loosimine.



Kaheksa alagrupi välja selgitamiseks on kohale kutsutud ka kaheksa kuulsat jalgpallurit: Laurent Blanc, Gordon Banks, Cafu, Fabio Cannavaro, Diego Forlan, Diego Maradona, Carles Puyol ja Nikita Simonjan.



Viimastel andmetel viibib Moskva südames toimuval loosimisel ka Venemaa president Vladimir Putin. Presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov sõnas meediale, et nad on jätkuvalt lootusrikkad, et vutimaailma suursündmus riigipea plaanidesse mahuks.



Loosimist viivad FIFA poolt läbi Gary Lineker ja Maria Komandnaja. Lisaks on tseremoonial kohal Miroslav Klose, kes Saksamaa esindajana toob välja MM-karika.



Loosimisel kehtivate reeglite kohaselt ei tohi ühte ja samasse konföderatsiooni kuuluvad meeskonnad ühte alagruppi kuuluda. Erandiks on Euroopa, kust võib ühte alagruppi sattuda kuni kaks meeskonda.



Euroopa on finaalturniiril esindatud 14, Lõuna-Ameerika, Aafrika ja Aastia 5 ning Põhja- ja Kesk-Ameerika 3 riigiga.