Fidži, Vanuatu ja Uus-Kaledoonia on küll ühed võõrapärasemad riigid, kuhu Eesti jalgpallikoondis sattunud on, aga kaugetesse maadesse reisimine ning pahatihti ka kummalistesse oludesse sukeldumine on meie esinduse jaoks täiesti tavapärane.

Esimest korda reisis koondis üle ookeani 1994. aastal, mil Californias kaotati koduseks MM-finaalturniiriks valmistunud Ameerika Ühendriikidele tulemusega 0:4. Pärast seda pääses kass kotist välja ning on aastate jooksul Eesti koondise tirinud muuhulgas Taisse, Filipiinidele, Vietnamisse, Ecuadori, Venezuelasse, Uruguaysse, Omaani, Kariibi mere saartele ja nüüd siis teisele poole maakera Okeaaniasse. Koondise treenerid Mart Poom, Andres Oper ning Janno Kivisild meenutasid põgusalt mälestusväärsemaid seiku.

USA, 1994

1994. aasta mais sõitis Eesti koondis Californiasse, et jääda 0:4 alla USA rahvusesindusele. Kaugele maale jõuti kohale kõigest päev-paar enne kohtumist.