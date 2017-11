Korvpalli Euroliiga üheksanda vooru avasid Kaunase Žalgiris ja Istanbuli Anadolu Efes. Võidumaiku said sedapuhku maista koduperemehed Leedust, kes võitsid kohtumise 91:83.



Kohtumist alustasid paremini külalised, kes võitsid avaveerandi 26:22. Teisel veerandajal vedas Leedu meeskonna omakorda ette Edgaras Ulanovas, kelle kontosse oli juba poolajaks kogunenud 20 silma. Poolajapausile mindi Žalgirise 47:44 eduseisus.



Kolmandal veerandajal suutsid võõrustajad oma edu veel kahe punkti võrra kasvatada, kuid külla sõitnud Efesi mängijad hoidsid kümne küünega Žalgirisest kinni ega lasknud neid pikalt minema.



Kuigi poolteist minutit enne lõppu suudeti vahe veel kolme punkti peale saada, mängisid Türgi klubi mehed viimastel rünnakutel lohakalt ning nii kuuluski kohtumine 91:83 Žalgirisele. Kaunase meeskonnal on nüüd tabelis kirjas viis võitu ja neli kaotust. Efes on kahe võiduga Euroliigas viimane.



Leedu klubi resultatiivseim oli Ulanovas, kelle kontosse kogunes lõpuks 22 punkti, Paulius Jankunas toetas teda 17 silmaga. Efesi suurim punktitooja oli Bryant Dunston 17 punktiga.









