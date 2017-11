Vutikoondise eksootiline Okeaania ringreis saab pühapäeval lõppakordi. Eesti aja järgi neljapäeva öösel vastu reedet jõuti viimasesse sihtkohta Uus-Kaledooniasse.

Kolmapäeval Fidžilt Vanuatule lennates ei mahtunud mitusada kilo vutivarustust raudlinnu pagasiruumi ning sama stsenaariumit oli karta ka reedel, mil Air Vanuatu jalgpallurid Uus-Kaledooniasse sõidutas. Õnneks oli kohalikku reisijaskonda (ja seetõttu ka kohvreid) vähe ning suurem osa nodist jõudis ilusti Prantsusmaa meretaguse ala Uus-Kaledoonia suurimasse lennujaama. Ühtteist jäi maha, kuid mitte midagi sellist, mis kohtumise toimumise osas oluline oleks.

Prantsusmaa meretagune ala Uus-Kaledoonia on hoopis teist masti kui Fidži ning Vanuatu. Kuna riigis on umbes 20% kogu maailma niklivarudest, on tegemist ühe Okeaania rikkaima maaga. Riigi elatustase on kõrge ning keskmine kuupalk 2000 euri ringis. Kui lisada siia prantslaste mõõde ja kohati sarnane loodus, tekib tunne, just kui pesitseks Lõuna-Euroopas, mis asub millegipärast Eestist 15 000 kilomeetri kaugusel. Valgete inimeste konsentratsioon on võrreldes eelmise kahe Eesti külastatud riigiga üüratu, 27,2% protsenti rahvastikust on Euroopa päritolu.