Pärast avariid oli Cayeux umbes pool minutit teadvusetu. Ta "ärkas" tema ees sõitnud autot juhtinud sõbra peale, kes kutsus teda nimepidi ning ütles, et Cayeux kummuli paiskunud masin põleb.

"Zimbawes on öösiti ohtlik inimeste sõidustiili, masinate seisukorra ja teele jooksvate loomade tõttu autot juhtida," meenutab ta nüüd. Cayeux räägib, et ta paiskus kokkupõrke tõttu vastu turvapatju ning turvavöö põhjustas talle raskeid vigastusi. Mõistagi oleks olukord olnud hullem, kui ta poleks turvavööd kinnitanud.

Kunagi maailma 200 parema golfari sekka kuulunud Marc Cayeux oli 2010. aasta septembris oma kodumaal Zimbawes, et aidata tasuda oma isa ravikulusid ning perele toeks olla. Ent ühel saatuslikul õhtul sõitis Cayeux juhitud masinale otsa politseisõiduk ning sportlane sai väga tõsiseid vigastusi.

"Mäletan, et mõlesin endamisi, et nii ma küll ei sure. Liigutasin oma paremat jalga, kuid valu oli meeletu," sõnab golfar. "Üritasin ka vasakut jalga liigutada. Kõik tundus olevat normis, kuniks nägin oma jalga rippumas."