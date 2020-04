Soome ralliäss näeb koroonapausis ka positiivset külge 

Autoralli MM-sarjas on edasi lükatud Argentina, Portugali ja Sardiinia etapid. 16. - 19. juulis peaks toimuma Safari ralli, kuid tõenäoliselt ootab sedagi etappi sama saatus. Üldarvestuses 7. kohal paiknev Lappi tõdes, et olukord on talle tüütu, aga samas on ta proovinud sellest viimast võtta.