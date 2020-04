Spordivaria TIPUST KADUVIKKU: Baltika, Nybit, TVMK... Eesti kossu- ja vutiklubid, keda enam ei ole Kaspar Koort , täna, 19:45 Jaga: M

Olid ajad: BC Tartu Fausto mängija (rohelises särgis) all ja Dalkia/Nybiti mees peal. Foto pärineb 2007. aasta pronksiseeriast, mille võitsid tartlased. Foto: Tiina Kõrtsini

Aasta siis oli 1994, kui Eesti jalgpallimeistrivõistlustel saavutas hinnatava kolmanda koha Tallinna FC Nikol ja korvpalli kõrgliigas riputati pronksised medalid kaela Tallinna Rafterile. Need kaks klubi on ühed paljudest, kes omal ajal heitlesid tippkonkurentsis, ent siis kadusid ajaloo prügikasti, nii et tänapäeval mäletavad nende nimesid vaid paadunumad spordisõbrad. Või siis need, kellel oli au selliste klubide eest kunagi platsile joosta.