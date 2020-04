WRC-sarja uute reeglite kasutuselevõttu koroonaviiruse pärast edasi ei lükata 

Mitmed teised motospordisarjad on tehnilised uuendused hetkel valitseva olukorra tõttu edasi lükanud: näiteks vormel 1s tõsteti 2021. aastaks planeeritud muudatus hooaja võrra edasi, kuid mõned tiimid tahavad, et seda veelgi kaugemale tulevikku lükataks. Sarnaselt toimiti ka rallikrossi MM-sarjas.

Hetkel on murekohaks see, et kuna tänavu on uute masinate testimisvõimalused piiratud, kardavad tiimid, et neil ei jää piisavalt aega, et 2022. aastal kasutuselevõetavate autodega tutvuda. Seda tunnistas ka Matton.