Kolmas eestlane kinnitas NBA draftis osalemist 

Kotsari neli ülikooliaastat South Carolina Gamecocksi eest said märtsis läbi, mistõttu on 211 cm pikkune Kotsar alustamas profikarjääri, kirjutab Korvpall24.ee. Hiljuti maineka Euroopa agentuuriga käed löönud Kotsari kindel soov on jõuda NBA-sse.