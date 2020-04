Jalgpall FIFA meditsiinikomitee esimees: jalgpallimänge ei tohiks pidada enne septembrit Toimetas Mart Treial , täna, 12:08 Jaga: M

Kuivõrd jalgpall on kontaktne spordiala, leiab FIFA meditsiinikomitee esimees Michel D'Hooghe, et võistlustega ei tohiks jätkata enne septembrit. Pilt on tehtud viis päeva tasi Valgevene kõrgliiga mängul FK Smolevitši ja Minski Dinamo vahel. Foto: Reuters/Scanpix

FIFA meditsiinikomitee esimees Michel D'Hooghe leiab, et jalgpallimänge ei tohiks koroonaviiruse pandeemia tõttu pidada enne septembrikuud.