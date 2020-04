Karel Voolaid eriolukorrast: esimesed nädalad olid küllaltki šokeerivad, praegu on käsil üks oluline projekt 

"Pärast seda läksid mõtted juba selle juurde, mis hetkel teha saab. Kõige tähtsam ongi, et sai korraks aja maha võtta ja vaadata rahulikuma pilguga, mida on võimalik teoreetiliselt ära teha kui praktilise töö võimalus käest ära võetakse.

On olemas väga palju erinevaid võimalusi, kuidas Eesti jalgpalli arengut edasi mõjutada ja üks küllaltki oluline projekt on meil praegu käsil. Jalgpalliliidu koolitusosakonna tehnilise direktori ja ühe koondise abitreeneriga töötame välja põhjalikumat ja konkreetset uut noortekoondiste mängimise filosoofia. See on mahukas töö ja sinna läheb tänases päevas energia."