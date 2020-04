Väravavaht Karl Jakob Hein selgitas, miks valis Manchester Unitedi asemel Arsenali 

"Manchester Unitedi pakkumine oli šokk, sest tegu on ju nii suure klubiga ning olin väiksena imetlenud Edwin van der Sari ja Manchester Unitedi 2008. aasta meeskonda, kelle videoid sai YouTube’ist vaadatud," meenutas Hein. "Endalgi oli FIFA 08-s väravas van der Sar ja vennale meeldis ka Manchesteri meeskond. Seetõttu tundus esmalt veidi uskumatu, et mul tekiks võimalus sinna klubisse minna."

"Manchesteris jäi näiteks transport hiljaks, hilinesin seetõttu trenni. Arsenalis oli vastuvõtt väga sõbralik ja klubi jättis väga hea mulje. Sest olgem ausad, taseme mõttes polnud ju vahet, sest nii Arsenal kui ka United kuuluvad maailma tippu. Proovisin enda peas kujutada ette ka teekonda esindusmeeskonda ja Arsenalis tundus see kuidagi loogilisem. Kui vaadata ka tänast päeva, siis Arsenali meeskond on U23 liigas kõrgeimas divisjonis ja üks tugevamaid, United on aste allpool. Londonist on kodus ka lihtsam käia."