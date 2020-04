Endise Eesti tippujuja ja tema abikaasa karm kogemus Covid-19ga: kogu see jama ajab pehmelt öeldes si*a keema 

Läheme edasi. Kuna abikaasa oli koroona-positiivne, siis anti kraadiklaas ja öeldi, et ennast tuleb ise pidevalt kraadida. Kui palavik tõuseb, siis andku teada. Kõik arusaadav. Kaitsevarustusest oli ju see hetk puudus igal pool. Palavik tõuseb, abikaasa annab teada, aga keda ei ole, on abi. Vahel võttis nende tulemine aega kuni üks tund. Fantastiliselt kiire reageerimine!

Kõige värskemad Spordi uudised otse sinu postkasti Okei, nädalavahetus peale tulemas. Diagnoosiks äge mõlemapoolne kopsupõletik (ma ei tea neid meditsiinilisi termineid – Ojase märkus)! Arvasime, et kuna kriisiolukord, siis jälgitakse patsiente ka nädalavahetusel. Selgus, et nii see päris ei ole.

Reageerimisaeg ei muutunud, olukord läks ainult hullemaks, hääl telefonitorus aina nõrgenes ja meie meel läks aina mustemaks. Tekkis küsimus „mis toimub?“. Palavik ei taandu, enesetunne läheb aina hullemaks. Saatsime haiglasse vett, seepi, WC-paberit. Vesi ei jõudnud kohale. Kõiketeadja sanitar ütles, et kui talle sobib kraanivett juua, siis joogu seda ka teised, kaasaarvatud minu abikaasa. Mingi hetk juba hakkas tunduma, et sanitarid ja õed ongi haigla A ja O. Nende käitumine oli ebaprofessionaalne. Oli hetk, kus medõde isegi lõi vastu käsi minu abikaasat, kuna midagi ei sobinud talle.

Saabus esmaspäeva hommik. Haiglas tehti uued vereproovid, uued kopsupildid ja järgmine hetk saan teada, et abikaasa on intensiivis, hapnikumask küljes. Selgus, et põletikunäitajad olid kerkinud 280 peale, hapnikutase veres alla 70, kopsupõletik muutus bakteriaalseks. Oleks reede tehtud vereproovid, siis oleks ju teada saadud, kas määratud ravi on tõhus või mitte. Pandi uued antibiootikumid peale ja jäime ootama, kuidas see ravi mõjub. Endal oli küll väga abitu tunne see hetk. Ise kodust välja ei saa ja isegi, kui oleks saanud, siis ei oleks abikaasa juurde pääsenud.

Õnneks hakkas uus ravi tasapisi mõjuma positiivselt! Palavik hakkas taanduma, hingamine läks kergemaks. Intensiivist viid tavapalatisse tagasi. Ja siis uus üllatus. Abikaasal sai karantiiniaeg läbi, aga palatisse tuuakse kõrvale teine patsient, kellel testiti tulemuseks Covid-19 positiivne. Mis nüüd siis toimub? Abikaasa helistas arstile ja uuris, miks küll nii tehti. Vastuseks sai, et ei ole hullu, tema enam ei nakatu. Huvitav küll. Kusagil maailmas ei ole veel kinnitatud uuringuid, et inimene muutub immuunseks koroona suhtes, aga meil juba on kindlalt teada!

Praeguseks käin mina juba tööl ja olen tunnistatud terveks. Abikaasa taastub, aga ka tema pääseb varsti tööle. Seekord pääsesime!

Istume teleka ees ja vaatame uudiseid. Ikka sama laul käib Terviseameti poolt. Õnneks sain Haigekassa poolt ka haigusrahad kätte. Hilinemisega! Väidetavalt oli selle jaoks, et rahad maksta, vaja lisaeelarve kinnitamist. Aga investeerime maksumaksja raha 30 miljonit Nordicasse, kes Eestist enam ei lenda, 10 miljonit Eesti Raudteesse. Maksumaksja raha nagu muda, et tühja auku investeerida! Aga mitte maksumaksjatesse.